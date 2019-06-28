Versay Barış Antlaşması'nın 100. yılı: Versay'ın dünyayı değiştiren 7 sonucu
Paris barış anlaşmalarının ilki Versay Antlaşması'nın imzalandığı tarihin üzerinden 100 yıl geçti. 1. Dünya Savaşı sonrası dünya düzenini yeniden şekillendiren beş "barış" antlaşmasından biri olan Versay'ın tarihi sonuçları nelerdi?
Paris barış anlaşmalarının ilki Versay Antlaşması'nın imzalandığı tarihin üzerinden 100 yıl geçti. 1. Dünya Savaşı sonrası dünya düzenini yeniden şekillendiren beş "barış" antlaşmasından biri olan Versay'ın tarihi sonuçları nelerdi?
1. Dünya Savaşı'nın sonu
Dünya Savaşı, 11 Kasım 1918'de sona erdi ancak dünya tarihinin en kanlılarından olan savaş, resmi olarak Versay'ın imzalandığı 28 Haziran 1919 günü bitti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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