Verona - Inter ne zaman, hangi kanalda? Verona - Inter maçı şifresiz mi?

Seria A'da hedefine ulaşmak isteyen Verona - Inter bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Verona - Inter maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.