Veripark'ın Perakende Çözümleri Neler?

VeriPark Satış Uzmanı Orkun Gökhan, perakende sektörüne ne gibi çözümler sunduklarını Wise TV'ye açıkladı.

VeriPark, Microsoft'un Dynamics 365 platformunda, uçtan uca bir CRM deneyimini perakende müşterilerine hazır bir çözümle sunduklarını ifade eden Gökhan, bu şekilde müşterilerinin sadakat yönetimini, kampanya yönetimini, ürün iade ve şikayet hedef süreçlerini tek bir paltformda yönetebildiklerini ifade etti.