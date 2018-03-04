VeriPark Satış Uzmanı Orkun Gökhan, VeriPark'ın müşteri sadakatine yönelik çalışmaları hakkında Wise TV'ye konuştu.

Gökhan, şu sözleri dile getirdi: "Perakende içerisinde D&R tarafında çalışıyoruz. D&R'ın kampanya ve sadakat yönetimini yapıyoruz. 2004 yılından beri, BP ile çalışıyoruz. BP Club Kart bu altyapıda çalışıyor. Geçtiğimiz yıldan beri Kamil Koç'la çalışmaya başladık. Onların "Bumerang" programı bu sistem üzerinde çalışıyor. Biz yenilikçi, akıllı bir şekilde çalışan, müşteriye doğru önerileri sunan ve sadakat tarafında da çeşitli oyunlarla, örneğin bu puan kazanımı olabilir, çekiliş yapılması olabilir, iki üç ekibe ayırıp müşterilerin yarıştırılması olabilir ya da müşterilerin kampanyalar tarafında sıkılmaması adına sürekli değişen, düzenlenen oyunlaşmış kampanyalar yapılması olabilir, bunun gibi çözümlerimiz var.".