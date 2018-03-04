Veripark Hangi Trend Teknolojileri Takip Ederek Ürün Geliştiriyor?

Veripark Genel Müdürü Aslı Derbent Özkan, Veripark'ın hangi teknolojileri takip ederek ürün geliştirdiğini Wise TV'ye anlattı.

Veripark'ın finans sektörüne çözümler üreten bir firma olduğunu, bunun yanında perakende sektörü ile birlikte de yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bulut teknolojilerini kullanarak çözümler üretmenin gündemlerinde olduğunu ifade eden Özkan, ayrıca yapay zeka teknolojileri kullanarak müşterinin bir sonraki hamlesini hesapladıklarını ve buna bağlı olarak da en uygun çözümü geliştirdiklerini belirtti.