Veripark Bankacılık Alanında Neler Yapıyor?

VeriPark Kıdemli Müşteri Yöneticisi Çağlar Kepir, VeriPark'ın bankacılık alanında yaptığı çalışmaları Wise TV'ye anlattı.

VeriPark'ın 20 senedir bankacılık teknolojileri üzerine çalıştığını ve bugün geldikleri noktada Türkiye'yi aşan ve 13 ülkeye hitap eden bir firma olduklarını belirten Kepir, temelde Omni-Channel, altyapılar ve alternatif dağıtım kanalları üzerinden geliştirmeler yaptıklarını, aynı zamanda Dynamics CRM üzerine gerçekleştirdikleri bankacılık CRM uygulamalarının olduğunu ifade etti.