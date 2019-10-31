Verimlilik ve Teknoloji Fuarı - Detay
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açılış öncesi salondan detaylar ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı.
31.10.2019 12:26
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açılış öncesi salondan detaylar
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı.
Kaynak: AA
VİDEO: Verimlilik ve Teknoloji Fuarı - Detay