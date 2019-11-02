02.11.2019 16:42

Türkiye Verimlilik Vakfınca ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda "Geleceğin Tarımı ve Tarımda Verimlilik" ile "Dünya Ticaret Savaşları ve Türkiye'nin Konumu" başlıklı iki panel gerçekleştirildi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Geleceğin Tarımı ve Tarımda Verimlilik" panelindeki konuşmasında, kurum olarak üreticilerin tarım öncesi girdilerini tedarik etmelerinin yanı sıra üretim sırası ve sonrasında da çiftçileri desteklediklerini dile getirdi.

Üreticilerin ürünlerini değerinde alıp uygun fiyatlarda tüketiciye ulaştırmak adına yakın zamanda sorumluluklarını artırdıklarını belirten Poyraz, "Bu faaliyetleri yaparken en önemli husus verimlilik. Verimli çalışma ortamı, hem üretici hem de tüketici tarafında yapıldığı zaman üretici ürünün karşılığını alacak, 82 milyon insanımız da daha makul fiyatlarla bu ürünlere ulaşma imkanına sahip olacak." dedi.

Poyraz, verimliliği artırmak adına teknolojik gelişmeleri takip ettiklerini de kaydederek, gelişen teknolojilerin çiftçiler tarafından üretim aşaması ve sonrasında benimsenmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye çalıştıklarını bildirdi.

"Türkiye ticaret savaşlarını en az zararla atlatacak"

Bu arada, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da fuar kapsamında gerçekleştirilen "Dünya Ticaret Savaşları ve Türkiye'nin Konumu" panelinde konuştu.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının yoğunlaştığına işaret eden Baran, iki ülkenin bu savaştan galip çıkmak için karşılıklı yaptırım kararı aldıklarını hatırlattı.

Baran, ticaret savaşının dünyadaki bütün ülkeleri etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda inanılmaz bir savaş var. ABD dünya ticaretinde etkili bir ülke oldu. Şimdi karşısına Çin çıktı. Çin dünyanın en çok nüfusa sahip ülkesi. 30 yıl sonra dünyada bir numara olmaya aday. Ürettiği politikalarla ticarette önemli pay almaya başladı. Üretim, teknoloji ve diğer alanlarda iyi. Fason üretim yapıyor. Dünyanın en önemli markalarının üretim merkezi oldu. Doğru politikalarla dünya ticaretinde yer aldı."

Türkiye'nin de söz konusu ticaret savaşından etkilendiğini vurgulayan Baran, bu savaştan en az zararla çıkabilmek için kömür, kağıt, fıstık gibi ürünlerin de aralarında olduğu 1 milyar 780 milyon liralık ürünün ithalatına ek vergi konulduğunu anlattı.

Baran, ticaret savaşlarının bundan sonraki süreçte de devam edeceğine değinerek, "Türkiye bu savaşları en az zararla atlatacak ülkelerden biridir. Genç nüfusumuza güveniyorum. Ülkemizde gençlerin önünü açtığımız sürece dünya da ticaret savaşlarında arzu ettiğimiz yerde olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA