Verimlilik Sistemi Uygulanan Tekstil Fabrikasından 42 Ülkeye İhracat

BATMAN Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 yıldır faaliyet gösteren tekstil fabrikasında üretilen giysiler, 42 ülkeye ihraç ediliyor. Aylık 300 bin parça üretim yapılan fabrikada verimlilik sistemiyle çalışan 360 işçi, primle ödüllendiriliyor.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde Faysal Taşkın (37) tarafından 2013 yılında kurulan tekstil fabrikasında erkek, kadın ve çocuklar için penye ve örme kumaş üretimi yapılıyor. 6 yıldır üretimin sürdürüldüğü fabrikada 360 kişi istihdam ediliyor. İşçiler, makinelerin çalışma durumuna göre tespit edilip, verimine göre primle ödüllendiriliyor. Fabrikada aylık üretilen 300 bin parça giysi, yurt içinin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Uzak Doğu'daki 42 ülkeye gönderiliyor.

Verimlilik sistemiyle günlük üretim kapasitesini 15 bin parçaya çıkardıklarını belirten Faysal Taşkın, "6 yıl gibi bir sürede kurumsallaşmada tesis olarak iyi bir yere geldik. Ayda 300 bin parça üretim yapıyoruz. Tesiste en büyük yatırımımız eğitim oldu. Çalışanlarımızın eğitimine önem veriyoruz. Kaliteyle yarışmak zorundayız. Giyimde büyük şehirleri geçmeliyiz. Türkiye'deki tekstil firmaları rakiplerimiz değil, küresel rakiplerimizle yarışmak zorundayız" dedi.

Tesiste verimliliği artırmak amacıyla yeni bir sistem oluşturduklarını dile getiren Taşkın, çalışanlara 'adil prim' uygulamasını da hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyledi.

- Batman

Kaynak: DHA