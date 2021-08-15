Verimliliği Arttırmak İçin Dijitalleşme Artık Zorunluluk Mu?

Flokser Kimya & Flokser Tekstil Dijital Dönüşüm Müdürü Hakan Cem Topal, "verimliliği arttırmak için dijitalleşme artık zorunlu mu" sorusunu yanıtladı.

Flokser Kimya & Flokser Tekstil Dijital Dönüşüm Müdürü Hakan Cem Topal, "verimliliği arttırmak için dijitalleşme artık zorunlu mu" sorusunu yanıtladı.

İşletmelerin mümkün olduğu kadar tüm süreçlerini dijitalleştirmeleri gerektiğini söyleyen Topal, işletmelerin dijitalleşmesi halinde, şirketlerin kişilerin bağımsız sistem üzerinden çalışabileceğini ifade etti.

Kaynak: Wise.tv