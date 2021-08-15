Verimliliği Arttırmak İçin Dijitalleşme Artık Zorunluluk Mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Verimliliği Arttırmak İçin Dijitalleşme Artık Zorunluluk Mu?

Verimliliği Arttırmak İçin Dijitalleşme Artık Zorunluluk Mu?
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Flokser Kimya & Flokser Tekstil Dijital Dönüşüm Müdürü Hakan Cem Topal, "verimliliği arttırmak için dijitalleşme artık zorunlu mu" sorusunu yanıtladı.

Flokser Kimya & Flokser Tekstil Dijital Dönüşüm Müdürü Hakan Cem Topal, "verimliliği arttırmak için dijitalleşme artık zorunlu mu" sorusunu yanıtladı.

İşletmelerin mümkün olduğu kadar tüm süreçlerini dijitalleştirmeleri gerektiğini söyleyen Topal, işletmelerin dijitalleşmesi halinde, şirketlerin kişilerin bağımsız sistem üzerinden çalışabileceğini ifade etti.

Kaynak: Wise.tv

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Erdoğan Yüksek Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Seren Serengil Süreyya Yalçın
Spor Mesut Özil Alex Teixeira Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Verimliliği Arttırmak İçin Dijitalleşme Artık Zorunluluk Mu? - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 02:06:11. #1.15#

title