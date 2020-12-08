Verimliliği artırmak için damızlık koçlar üreticilere dağıtıldı
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Verimliliği artırmak için damızlık koçlar üreticilere dağıtıldı

08.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:06
Verimliliği artırmak için damızlık koçlar üreticilere dağıtıldı

Edirne'de, Koyun ve Keçilerde Verimliği Artırma projesi kapsamında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Bursa Karacabey'den getirilen 78 adet Merinos ırkı damızlık koç, Edirneli üreticilere dağıtıldı.

Edirne'de, Koyun ve Keçilerde Verimliği Artırma projesi kapsamında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Bursa Karacabey'den getirilen 78 adet Merinos ırkı damızlık koç, Edirneli üreticilere dağıtıldı.

Bakanlıktan tarafından uygulanan Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi kapsamında; Bursa Karacabey Tarım İşletmeleri Müdürlüğünden temin edilen 78 adet Karacabey Merinosu ırkı damızlık koç Merkez, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Meriç, Uzunköprü, Keşan, Enez, İpsala İlçelerinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve projeye başvuruda bulunan yetiştiriciler arasında yapılan kura ile dağıtımı yapıldı.

Hastalıktan ari bölge olduğu için özel tedbirler alındı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz Şap hastalığından korunmuş bölge olduğu için Anadolu'dan Trakya'ya hayvan geçişleri bir takım özel şartlara bağlıdır. Bunun için dağıtımı yapılan koçlar 1 ay süreyle Karacabey Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde karantina altına alınmış, daha sonra hepsinden kan alınarak laboratuvar analizleri yapıldıktan sonra sevklerine izin verilmiştir" denildi.

Ayrıca, ilde Proje kapsamında 2017 yılında 92, 2018 yılında 121 damızlık koç yetiştiricilere dağıtıldı. Bakanlık tarafından uygulanan Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi ile yetiştiricilerin elinde bulunan koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişiminin sağlanarak işletmelerin mevcut verimliliğinin artırılması amaçlandığı bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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