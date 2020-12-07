Edirne'de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine damızlık koç dağıtıldı
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Edirne'de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine damızlık koç dağıtıldı

07.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:45
Edirne'de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine damızlık koç dağıtıldı

Edirneli üreticilere, Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi kapsamında, Karacabey Merinosu ırkı 78 damızlık koçun dağıtımı yapıldı.

Edirneli üreticilere, Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi kapsamında, Karacabey Merinosu ırkı 78 damızlık koçun dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı projeyle koyun ve keçi yetiştiriciliğinde verimin artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında, Bursa Karacabey Tarım İşletmeleri Müdürlüğünden temin edilen Karacabey Merinosu ırkı 78 damızlık koç, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve projeye başvuruda bulunan yetiştiriciler arasında yapılan kurayla dağıtıldı.

Projenin yetiştiricilere katkı sağlayacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemiz şap hastalığından korunmuş bölge olduğu için Anadolu'dan Trakya'ya hayvan geçişleri bir takım özel şartlara bağlıdır. Bunun için dağıtımı yapılan koçlar 1 ay süreyle Karacabey Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde karantina altına alınmış, daha sonra hepsinden kan alınarak laboratuvar analizleri yapıldıktan sonra sevklerine izin verilmiştir. İlimizde proje kapsamında 2017 yılında 92, 2018 yılında 121 damızlık koç yetiştiricilerimize dağıtılmıştır.

Bakanlığımız tarafından uygulanan 'Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi' ile yetiştiricilerin elinde bulunan koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişiminin sağlanarak işletmelerin mevcut verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır."

Edirne'de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine damızlık koç dağıtıldı
Edirne'de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine damızlık koç dağıtıldı
Edirne'de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine damızlık koç dağıtıldı
Edirne'de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine damızlık koç dağıtıldı
Edirne'de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine damızlık koç dağıtıldı
Edirne'de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine damızlık koç dağıtıldı
Edirne'de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine damızlık koç dağıtıldı
Edirne'de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine damızlık koç dağıtıldı
Edirne'de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine damızlık koç dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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