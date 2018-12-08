Verimlik Uygulamaları Ele Alındı

OSMANİYE (AA) – Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) tarafından kamu üniversite sanayi iş birliği çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıyla verimlilik uygulamaları ele alındı.

OKÜ Rektörlüğünde, "Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Sanayi İşletmelerinde Başarılı Verimlilik Uygulamaları" konulu toplantı düzenlendi.

Toplantıda, sanayi işletmelerinde başarılı verimlilik uygulamaları ve güncel verimlilik çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

OKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Öcal, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, üniversite ve sanayi iş birliğinin yıllardır konuşulan konulardan olduğunu belirtti.

Verimli çalışmanın detay gerektirdiğini ifade eden Öcal, "Verimlilik konusu çok temel bir konu ve bunu etkin kullanmak da önemlidir. Verimli çalışmak ciddi bir detay gerektiriyor." dedi.

OKÜ Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yanıktepe de insan kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasının önemli olduğunu dile getirdi.



Kamu, sanayi, üniversite buluşmalarının önemsendiğini aktaran Yakıktepe, şunları kaydetti:

"Katma değeri yüksek, yüksek teknolojik ürünlerin yenilikçi, inovatif faaliyetlerde bulunmak maksadıyla hem sanayi kesimi hem de üniversite kesimini bir araya getirmemiz gerekir. Biz gençlerimizi, bilgi ve bilginin üretildiği merkezler ve bu bilgi üretiminin yapıldığı sektörel üretime dönüştüğü yerlerle eşleştirip bunlarla projelendirildiğimizde, üniversite sanayi iş birliğini elde etmiş, tüm insan kaynaklarının verimlilik yönetimini gerçekleştirerek yüksek katma değer veya teknolojik bilgi ile donatmış olacağız."