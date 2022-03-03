Verimli elektrikli araçlar TEKNOFEST'te yarışıyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları için başvurular sürüyor.V

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, tasarımından teknik donanımına kadar en verimli araçların ortaya çıkmasının amaçlandığı yarışmada, öğrencilerin araç teknolojileri konusunda bilgi birikimi ve deneyim kazanması hedeflenirken, konuyla ilgili araştırma imkanı edinip dünyadaki gelişmeleri takip etmesi teşvik ediliyor.

Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayinde kullanımını yaygınlaştırmak ve alternatif enerjilerin araç teknolojilerinde kullanımı konusunda kamuoyunun ilgisini çekerek farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışma " Elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç)" ve "Hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli araç)" olmak üzere iki kategoride düzenleniyor.

Başvuruların 7 Mart'a kadar yapılabildiği yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören TC vatandaşı veya yabancı uyruklu tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile lise öğrencileri katılabiliyor.

Her iki kategoride de birincileri 50 bin, ikincileri 40 bin, üçüncüleri ise 30 bin liralık büyük ödüller beklerken, lise seviyesinde birincilere 30 bin, ikincilere 20 bin, üçüncülere ise 10 bin liralık ödüller verilecek.

Yarışlar Kocaeli Körfez Yarış Pistinde

Verilen bilgiye göre, yarışmada katılımcıların eserleri gelişme raporu, teknik tasarım raporu ile sürüş videosu ve yarış puanlaması olarak 3 farklı aşamada değerlendirilecek.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında yarışlar Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde 19-24 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül'de milli mücadelenin başladığı şehir Samsun'da Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek.