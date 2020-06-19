Verimli ampul kullanımı elektrikte tasarrufu artırıyor Evlerdeki elektrik tüketiminde verimli aydınlatmayla bir ampulden yılda 52 lira tasarruf sağlanabiliyor.

Evlerdeki elektrik tüketiminde verimli aydınlatmayla bir ampulden yılda 52 lira tasarruf sağlanabiliyor.

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme platformu "encazip.com"dan yapılan açıklamaya göre, beyaz eşyalar evde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 47,1'ini kullanıyor. Beyaz eşyalardan sonra elektrik kullanımı dağılımında ikinci sırada yüzde 28 ile aydınlatma geliyor.

Bir ev tüketicisi yılda ortalama 1100 lira elektrik faturası öderken, bunun yaklaşık yüzde 30'una karşılık gelen 330 lirayı aydınlatma için harcıyor.

Platforma göre, elektriği tasarruflu kullanmak ve aydınlatmadan en iyi verimi alabilmek için ampul seçiminde dikkat edilmesi gerekiyor. "Lümen değeri" ne kadar yüksek ise aydınlatma o kadar fazla oluyor. Tasarrufun en ideal düzeyde sağlanması için ışık verim oranına bakılması önem taşıyor.

Öte yandan, ampul seçerken sadece görsel olarak değil kullanılacak alana göre de karar verilmesi gerekiyor. Bir ampulün şekli, ışığı nasıl yansıttığını da etkiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen "encazip.com" kurucusu Çağada Kırım, led ampul kullanmanın, geleneksel olanlara kıyasla ampul başına yılda 52 lira tasarruf anlamına geldiğini bildirdi.

Kırım, "Çoğunlukla led ampullerin ömürleri 50 bin saate kadar ulaşıyor, bu da günde 8 saatlik bir kullanımla 17 yıl anlamına geliyor. Led ampuller, fiyatı normal ampullerden daha pahalı olsa da, standart ampullerden 50 kat, halojen ampullerden 20-25 kat, kompakt floresan ampullerden 8-10 kat daha uzun ömürlüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA