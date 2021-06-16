VERİMDER, İzmir'de yapılarda enerji verimliliğine yönelik farkındalık etkinliği düzenledi
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VERİMDER, İzmir'de yapılarda enerji verimliliğine yönelik farkındalık etkinliği düzenledi

VERİMDER, İzmir'de yapılarda enerji verimliliğine yönelik farkındalık etkinliği düzenledi
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Ekonomi

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İzmir'de sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticaret sektörü temsilcileri ve yerel yöneticilerle bir araya gelerek yapılarda enerji verimliği konulu "Anadolu Buluşmaları" etkinliği düzenledi.

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İzmir'de sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticaret sektörü temsilcileri ve yerel yöneticilerle bir araya gelerek yapılarda enerji verimliği konulu "Anadolu Buluşmaları" etkinliği düzenledi.

Bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, yapılarda enerji verimliliği farkındalığı yaratmayı amaçlayan toplantıların ilkinin İzmir'de gerçekleştirildiğini söyledi.

Ülke genelinde bir enerji verimliliği seferberliğini başlattıklarını belirten Alkin, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de enerjinin yüzde 40-45'i binalarda tüketiliyor ve bunun da yüzde 80'i ısıtma ve soğutmaya gidiyor. Haliyle bunu verimli kullanıyor muyuz kullanmıyor muyuz? diye 17 ilde yaptığımız araştırmanın sonuçlarına göre maalesef bu binaların yüzde 85'i verimsiz enerji kullanıyor. O zaman 17,5 milyar doları sokağa atacağımıza bir seferberlik yapmaya karar verdik ve tüm üniversitelerdeki öğretim üyeleriyle görüşüp bu konudaki sivil toplum kuruluşlarıyla anlaştık ve VERİMDER seferberliğini başlattık."

Alkin, ülke genelinde 18 milyon civarındaki hanede enerjinin verimli kullanılması halinde cari açığın önemli ölçüde düşeceğini belirterek, bunun döviz kurları üzerindeki baskıyı azaltacağını, enflasyon ve faiz oranlarında iyileşmelere kadar yayılan bir fayda ortamının oluşabileceğini ifade etti.

Etkinlikte Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz da birer sunum yaptı.

VERİMDER, İzmir'de yapılarda enerji verimliliğine yönelik farkındalık etkinliği düzenledi
VERİMDER, İzmir'de yapılarda enerji verimliliğine yönelik farkındalık etkinliği düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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