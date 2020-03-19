Veriler Ortaya Koydu: Türkler Gıda ve Malzeme Stokluyor! Covid-19 salgını ile ilgili kötü haberler gelmeye devam ederken olayı zombi salgını ya da kıyamet senaryoları ile karıştıran yerel halk, marketlerce a

Covid-19 salgını ile ilgili kötü haberler gelmeye devam ederken olayı zombi salgını ya da kıyamet senaryoları ile karıştıran yerel halk, marketlerce açıklanan verilere göre gıda ve hijyen malzemesi stoklamaya başladı. İşte detaylar!

Talep Katlanarak Artıyor

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre Türk halkı geçtiğimiz hafta açıklanan ilk vakanın ardından marketlere akın etmeye başladı.

Söz konusu bir haftalık süreçte talep makarnada 4 kat, unda 5 kat, pirinç ve bakliyatta 4 kat ve sirkede 5 kat arttı. Sektörün önde gelen şirketleri herhangi bir sorunun yaşanmaması için alternatif tedarik kanallarına yöneldi. En çok tercih edilen beş ürün ise sıvı sabunlar, kolonya, kuru bakliyatlar, makarna ve deniz ürünleri konservesi olarak açıklandı.

Paniğe Gerek Yok

Konu hakkında açıklama yapan Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, "Özellikle tüketicilerin ürünlerin tükeneceğini düşünerek tedirgin olmamasını, yeterli stokumuzun olduğunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla yaşanan tedirginlik neticesinde, gün içerisinde boşalan raflara rastlamak mümkün olabilir ancak 24 saat içinde raflarımızı tekrar dolu hale getiriyoruz. Tüm bu panik elbette bir taraftan tedarik zincirinde ve üreticilerde de bir baskı yaratıyor." dedi.

Yani mevcut durumda tedarik ile ilgili bir sorunun mevcut olmadığını, önümüzdeki dönemlerde de böyle bir sorunun pek mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Buna karşın ihtiyaç fazlası ürün alımı saatlik kıtlıklara yol açacağı için ihtiyaç sahibi kişilerin faydalanamamasına yol açabilir.