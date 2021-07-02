Veriler, küresel ekonomiye ilişkin iyimserliği destekliyor

Küresel ölçekte bu hafta açıklanan veriler, ekonomik aktivitenin güçlü bir şekilde devam ettiğine işaret etti.

Küresel ölçekte bu hafta açıklanan veriler, ekonomik aktivitenin güçlü bir şekilde devam ettiğine işaret etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD'de artış eğilimdeki enflasyon nedeniyle yaptığı sözle yönlendirmelerle makroekonomik veri akışının önemi artarken, bu hafta açıklanan tarım dışı istihdam raporu yatırımcıların odağında yer aldı.

Fed'den yapılan sözle yönlendirmelerde iş gücü piyasasının hala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerin oldukça uzağında bulunduğu vurgulandı. İş gücü piyasasına ilişkin veri akışının önemi de arttı.

Öte yandan, küresel ekonomik aktivitenin güçlü seyrini koruduğu gözlemlenirken, Almanya ve Avro Bölgesi'nde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avrupa'da enflasyon endişelerini kısmen de olsa hafifletti.

Bugün ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi 850 bin gerçekleşerek 700 bin olan beklentileri oldukça geride bırakırken, mayıs ayına ilişkin veri de 559 binden 583 bine revize edildi.

Haziranda özel sektör istihdamı 662 bin artışla ekonomist tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. İmalat sanayi istihdamı 15 bin artışla beklentileri karşılayamadı.

Öte yandan, önceki gün açıklanan ADP özel sektör istihdamı da 692 bin ile beklentileri aşsa da bir önceki aya göre yaklaşık 200 bin geriledi.

ABD'de işsizlik oranı haziranda yüzde 5,8'den yüzde 5,9'a çıkarken, yatırımcılar tarafından enflasyonun gelecek dönem seyri açısından yakından takip edilen ortalama saatlik kazançlar yüzde 0,3 artmasına karşın beklentilerin hafif altında kaldı.

Bugün açıklanan bir diğer veri olan ABD'nin mayıs ayı dış ticaret açığı ise piyasa öngörüleri doğrultusunda 71,2 milyar olarak gerçekleşti.

Bu haftanın diğer verilerinden ABD'de tüketici güveni 127,3'e yükselerek beklentileri geride bırakırken, Mortgage başvuruları haftalık yüzde 6,9 düştü.

Ülkede haftalık işsizlik başvuruları 364 bin ile ekonomist öngörülerinin altında kalırken, süregelen işsizlik başvuruları 3 milyon 469 bine çıktı.

Küresel ekonomik aktivite güçlü seyrini sürdürdü

Bu haftanın öne çıkan verilerinden imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de çoğunlukla beklentiler doğrultusunda küçük oynaklıklarla gerçekleşirken, küresel bazda ekonomik aktivitenin genişlemeye devam ettiğine işaret etti.

Buna göre, imalat sanayi PMI Japonya'da 52,4'e, Almanya'da 65,1'e, Avro Bölgesi'nde 63,4'e ve Türkiye'de 51,3'e çıkarken, Çin'de 51,3'e, İngiltere'de 63,9'a ve ABD'de 62,1'e geriledi. Ayrıca, ABD'de ISM imalat sanayi PMI da 60,6'ya düştü.

İngiltere yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6, yıllık yüzde 6,1 daralırken, ülkede konut fiyatları aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 13,4 yükseldi.

Almanya'da TÜFE, aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,3 artarak ekonomist öngörülerine paralel gerçekleşti. Ülkede işsizlik yüzde 5,9'da sabit kalırken, işsiz sayısı 38 bin kişi azaldı.

Avro Bölgesi'nde de TÜFE beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Buna göre TÜFE, aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 1,9 artış gösterdi. Bölgede işsizlik oranı yüzde 7,9'a inerken, ekonomik güven endeksi 117,9'a çıktı.

Tüketici güveninin sabit kaldığı Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,6 artış gösterdi.

Japonya'da işsizlik yüzde 3'e yükselirken, perakende satışlar beklentiler doğrultusunda yüzde 8,2'lik artış gösterdi. Ülkede sanayi üretimi aylık yüzde 5,9 azalış ve yıllık yüzde 22 artışla beklentilerin oldukça altında kaldı.

Türkiye'de aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda rekor ihracat

Türkiye'de ise bu hafta açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi 97,8'e yükselirken, ihracat verileri rekorlarına devam etti.

Haziranda ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara, 6 aylık ihracat da geçen yıla göre yüzde 40 artışla 105 milyar dolara yükseldi. Söz konusu değerler, hem aylık hem çeyreklik hem de 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına işaret etti.

İthalat ise aynı dönemde yüzde 38,87 yükselişle 22,7 milyar dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı yüzde 1,04 artışla 2 milyar 888 milyon dolara çıkarken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,3'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan