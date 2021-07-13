Verilen yakıt desteği ulaşım esnafının yüzünü güldürmedi
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Verilen yakıt desteği ulaşım esnafının yüzünü güldürmedi

Verilen yakıt desteği ulaşım esnafının yüzünü güldürmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım esnafına sağlanan yakıt desteği ödemesi 1 ay daha uzatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım esnafına sağlanan yakıt desteği ödemesi 1 ay daha uzatıldı. Pandemi geçiş dönemi nedeniyle 1 Temmuz-31 Temmuz tarihlerini kapsayacak şekilde otobüs ulaşım esnafına 1 TL kilometre üzerinden aylık yakıt destek ödemesinin yapılmasına devam edilecek. Kararın ardından konuşan Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan " Destekten memnunuz ama yeterli değil" derken Antalya Esnaf Ulaşım Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İnce ise 1 ay uzatılacak desteğin çok anlam ifade etmediğini belirterek " Bin TL sıcak hava sebebiyle devamlı çalışan klima masrafını ancak karşılar" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi Temmuz ayı devam toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda, ulaşım esnafına sağlanan yakıt desteği ödemesi 1 ay daha uzatılmasına karar verildi. Alınan karar sonrası ise ulaşım esnafının yüzü yine gülmedi.

Arslan: "Verilen destekten memnunuz ama yeterli değil"

Destekten memnun olduklarını ama yeterli gelmediğini belirten Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, "Hesabımıza yatan paraların tamamını Büyükşehir Belediyesi yatırıyor. Yatan destek ücreti yakıtımız ve şoförümüzün giderini de karşılamıyor. Büyükşehir yakıt desteği vermesi biz araçlarımızı bile çalıştıramazdık. Verilen destekten memnunuz ama yeterli değil" açıklamalarında bulundu.

"1 ay bizim için çok bir şey teşkil etmiyor"

Antalya Esnaf Ulaşım Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İnce, "1 ay bizim için çok bir şey teşkil etmiyor. Şuanda Euro ve Dolar'ın artışından dolayı ayakta duramıyoruz. Verilen bin TL desteğin 1 ay daha uzatılması çok bir şey ifade etmiyor. Klimaların açılmasından dolayı gelen bin TL sadece oraya gidiyor. İşçiye, sanayiye, parçaya gelen zamlar için işe yaramıyor. Şu anda 90'a yakın otobüs seferden çekildi. Önümüzdeki süreçte de çekilenler olacaktır. " diye konuştu.

"Desteğin bin TL değil bin 500 TL olmasını talep ettik"

Giderin büyük bir sorun olduğunu belirten Mehmet İnce, "En büyük sorunumuz şu anda gider. Şoförü bile çalıştıramıyoruz. Yolcu ücretlerine zam yapılmasını talep ettik. Ayrıca çalışan klimalardan dolayı desteğin bin TL değil bin 500 TL olmasını talep ettik. Klimalardan dolayı 2 bin 500 TL yakan araç 3 bin 500 TL yakmaya başladı " şeklinde konuştu. - ANTALYA

Verilen yakıt desteği ulaşım esnafının yüzünü güldürmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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