, veri yükleme hızını 4 kat artırdı
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, veri yükleme hızını 4 kat artırdı

Vodafone, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerinin veri yükleme (upload) hızını ücretsiz olarak 4 kat artırdı.

, veri yükleme hızını 4 kat artırdı
28.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:40

Vodafone, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerinin veri yükleme (upload) hızını ücretsiz olarak 4 kat artırdı.

Vodafone açıklamasına göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya devam eden şirket, salgından korunmak için günlerini evde geçiren müşterilerine kaliteli ve verimli internet deneyimi sunmak üzere yeni bir kampanya başlattı.

Buna göre Vodafone, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerinin veri yükleme (upload) hızlarını ücretsiz olarak 4 katına çıkardı. Vodafone böylece, özellikle YouTube gibi sosyal medya platformlarına video yükleyen, online oyun oynayan, uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında ödevlerini gönderen, dosya aktarımı gerçekleştiren, canlı yayın ya da video konferans yapan müşterilerinin internete veri yükleme süresini önemli ölçüde kısaltacak.

Vodafone fiber ev interneti müşterilerinin altyapılarına göre kademeli olarak güncellemeler yapılmaya başlandı. Müşteriler, daha hızlı veri yükleme hizmetinden 1 Haziran'a kadar yararlanabilecek.

Vodafone'un fiber ev interneti hizmetinden faydalanmak isteyen müşterilerin, Vodafone Yanımda uygulamasına girmeleri, Vodafone mağazalarını ziyaret etmeleri, www.vodafone.com.tr'ye girmeleri ya da 0850 542 9 542 numaralı telefonu aramaları yeterli oluyor.

"Daha kaliteli ve verimli bir ev interneti deneyimi sunmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde ülkece alınan tedbirlere uymamız ve evlerimizde kalmamız büyük önem taşıyor. Bu dönemde günlerini evde geçiren müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak üzere yeni bir kampanya başlattık. Kampanya kapsamında, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerimizin veri yükleme hızlarını ücretsiz olarak 4 katına çıkarıyoruz. Böylece evden çalışan, uzaktan eğitim gören, online oyun oynayan ya da internete video yükleyen müşterilerimize daha kaliteli ve verimli bir ev interneti deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, 'önce dijital' düşünerek herkes için çözüm olacak bir dijital gelecek için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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