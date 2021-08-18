Veri Yayımlama Takvimindeki Değişikliğe İlişkin Basın Duyurusu
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Veri Yayımlama Takvimindeki Değişikliğe İlişkin Basın Duyurusu

Veri Yayımlama Takvimindeki Değişikliğe İlişkin Basın Duyurusu
Habermetre - Haberler | Toplum

Sayı: 2021-3618 Ağustos 2021Veri Yayımlama Takvimindeki Değişikliğe İlişkin Basın Duyurusu 19 Ağustos 2021 tarihinde Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri, Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri ve Menkul Kıymet İstatistikleri'nde...

Sayı: 2021-36

18 Ağustos 2021

Veri Yayımlama Takvimindeki Değişikliğe İlişkin Basın Duyurusu 19 Ağustos 2021 tarihinde Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri, Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri ve Menkul Kıymet İstatistikleri'nde revizyon yapılacaktır.

Yapılacak revizyonların kamuoyuna eş anlı sunulması amacıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri ve Menkul Kıymet İstatistikleri'nin Veri Yayımlama Takvimi'nde yer alan mevcut yayın tarihlerinde değişiklik yapılmış olup, söz konusu istatistikler 19 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 10: 00'da yayımlanacaktır.

Yapılacak değişikliklere ilişkin detaylı bilgiye, Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri, Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri ile Menkul Kıymet İstatistikleri sayfalarında "Yapılacak Revizyonlar" bölümünden erişilebilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İletişim Ayrıntılı bilgi için basin@tcmb. gov. tr e-posta adresine elektronik posta gönderilebilir.

Kaynak: Habermetre

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