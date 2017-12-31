Veri Toplama ve Raporlama Sistemlerinde Güncel Yazılımlar Neler?

Robosoft Proje Yöneticisi Timuçin Çelik, veri toplama ve raporlama sistemlerindeki güncel yazılımları Wise TV'ye anlattı.



Çelik, "Öncelikli olarak firmaların temel seçimlerinde OPC platformunu destekleyen cihazlar olması gerekiyor. Endüstrinin geçmişinde de OPC bir standarttı. Yaklaşık on beş seneyi aşkın bir geçmişi var. Önemli olan OPC tabanlı bir cihaz ve o otomasyon sisteminin olması. Endüstride kullanılan çeşitli protokoller var. Bu protokollerin seçilmesi gerekiyor. Burada ethernet tabanlı protokoller seçildiğinde daha etkin, daha hızlı veri alışverişi yapılabiliyor. Yeni çıkan endüstri 4.0 ile OPC UA tabanlı yazılımlar geliştirilmekte. Firmamız da bu trendi takip edip, kendi ürünlerini bu yazılım tabanlı geliştirmekte ve ürünleştirmektedir. Bizim firmalara tavsiyemiz bu konuda özellikle, TCP tabanlı cihaz seçimi, mesela bizim firmamız OPC Foundation üyesi bir firma yani, yazılımlarımız OPC Foundation'ın bize verdiği kompanentler aracılığıyla yazılımlarla haberleşiyoruz. Aynı şekilde bir cihaz üreticisi, bu Türk cihaz üreticisi de olabilir, mesela Modbus TCP'nin Modbus Club'a üye olması gerekiyor. Yani, burada bir standart koyulması gerekiyor. Modbus üreticisi diye çıkan bir Türk firması eğer Modbus Club'a üye değilse, benim gözümde hardware üreticisi değil. Onun için kendi firmasını oraya register edip, oradaki test prosedürlerini tamamlayıp, sonra da piyasaya öyle çıkması gerekiyor. Bu, dünyada bu şekilde gidiyor. Türk firmaları da, özellikle Türk firmaları ile çalışırken hem yazılım firmaları hem de hardware firmalarıyla bu standartlara bakması ve bunların gerekli dokümanlarını istemesi gerekiyor." dedi.