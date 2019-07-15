"Veri odaklı bir yaklaşım ile hareket edeceğiz"
TCMB Başkanı Murat Uysal, "Para politikası süreçlerinin tasarımında, başta enflasyon ve iktisadi faaliyet olmak üzere makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan veri odaklı bir yaklaşım ile hareket edeceğiz.
TCMB Başkanı Murat Uysal, "Para politikası süreçlerinin tasarımında, başta enflasyon ve iktisadi faaliyet olmak üzere makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan veri odaklı bir yaklaşım ile hareket edeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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