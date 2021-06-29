Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alındı

Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alındı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar arasına alınırken çevre yatırımlarının da kapsamı genişletildi.

Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar arasına alınırken çevre yatırımlarının da kapsamı genişletildi.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, çevre yatırımlarının kapsamı genişletildi ve TÜBİTAK'ın proje onayı şartı getirildi. Çevre yatırımı, "TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün vereceği proje onayında en az yüzde 15 oranında su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı sağlanabileceği tevsik edilen yatırımlar" şeklinde tanımlandı.

1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere asgari sabit yatırım tutarları artırılarak, sabit yatırım tutarlarının reel değerlerini koruması sağlanacak.

Ayrıca finansal kiralamaya konu makine teçhizata ait asgari toplam tutarlar her bir bölge için artırılarak reel değeri korunacak.

Yatırımcıların faiz veya kar payı yükleri azaltılacak

Yerli makine imalat sanayisinin teşvik edilmesi gayesi gözetilerek Türkiye'de uygun üretim kapasitesi bulunan makine ve teçhizatlar, ithal edilmesi halinde, yatırım teşvik belgesine dahil edilmekle birlikte gümrük vergisi muafiyetinden yararlandırılmayacak.

Belirli bölgelerde imalat sanayisi yatırımlarına ve stratejik yatırımlara sağlanan faiz veya kar payı desteğinin üst sınırı ve tutarı artırılarak yatırımcıların faiz veya kar payı yüklerinin azaltılması amaçlanacak.

Kadın ve genç istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılacak.

Kağıt üretimine yönelik yatırımlar da teşviklerden yararlanabilecek

Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alındı, böylece daha yüksek destek oran ve sürelerinden yararlanması sağlanacak.

OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden belirlenenlerin üretimine yönelik yatırımlarda, İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinde ya da endüstri bölgelerinde bulunmayan mevcut yatırımlar da bu kapsamdaki desteklerden yararlanabilecek.

Başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olmak üzere çeşitli afet hallerinde yarım kalan ve tamamlanamayan yatırımların, yatırım teşviklerinden yararlanmaya devam ederek tamamlanabilmesi amacıyla 11 Mart 2021'den önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgelerine, başvurulması halinde 2 yıl ilave süre uzatımı hakkı verilecek.

Kağıt üretimine yönelik plantasyon sahası yatırımları ve sentetik elyaf üretimine yönelik yatırımlar yatırım teşviklerinden yararlanabilecek.

Kararın hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 9 üniversiteye 10 enstitü, fakülte ve yüksekokul kuruldu
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 9 üniversiteye 10 enstitü, fakülte ve yüksekokul kuruldu
Volkswagen, Avrupa'da 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek
Volkswagen, Avrupa'da 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek
TMSF, Nurkay Makina'yı satışa çıkardı
TMSF, Nurkay Makina'yı satışa çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Burak Elmas Şenol Güneş Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alındı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 12:17:44. #1.15#

title