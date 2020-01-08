'Veri gizliliği savaşı' alevleniyor mu? : FBI, Apple'dan iki iPhone'un kilidini açmasını istedi
FBI, Apple'dan, geçen ay Florida’daki Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da eğitim alan ve Suudi Arabistan vatandaşı olan saldırganın iki iphone telefonunda bulunan kişisel verileri kendilerine vermelerini istediğini duyurdu.
Amerika Federal Araştırma Bürosu'nün (FBI), Apple'dan Amerikan deniz üssünde silahlı saldırı düzenleyen kişiye ait iki telefonda bulunan verileri istemesi, taraflar arasındaki 'veri gizliliği savaşının' yeniden alevlenebileceği yorumlarına neden oldu.
FBI yaptığı açıklamada Apple'dan, geçen ay Florida'daki Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da eğitim alan ve Suudi Arabistan vatandaşı olan saldırganın iki iPhone telefonunda bulunan arama kayıtları, rehber bilgileri ve mesajlar gibi kişisel verileri kendilerine vermelerini istediğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle