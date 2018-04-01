Veri Erişilebilirliğini Sağlamak Neden Önemli?

Veeam Satış Öncesi Müdürü Murat Açıncı, veri erişebilirliği ve önemi hakkında Wise TV'ye konuştu.

Veeam'in bugüne kadar hep yedekleme çözümü olarak karşımıza çıktığını ancak bugün gelinen noktada Veeam'in bir iş sürekliliği çözümü olduğunu ve bunların hepsinin arkasında verinin yattığını ifade eden Açıncı, dijital dönüşüm projelerinde veri erişilebilirliğinin çok önemli olduğunu ve Veeam olarak veriye hiper erişilebilirlik sağladıklarını belirtti.