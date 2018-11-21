Vergisini Ödeyene "Boza"

Başakşehir Belediyesi,Emlak ve çevre-temizlik gibi vergi ödemeleri için belediyeye gelen vatandaşlara, kış aylarının vazgeçilmez tatlarından biri olan boza ikramı yapıyor.

Hayata geçirdiği hizmetlerle ilçe sakinlerinin yaşamını kolaylaştıran Başakşehir Belediyesi, vergisini ödemek için hizmet binalarına gelen vefalı mükelleflerine "boza" ile teşekkür ediyor.

Emlak ve çevre-temizlik başta olmak üzere vergi işlemleri için numara alarak sıraya giren vatandaşlar, karşılarında boza standını gördüklerinde kısa süreli bir şaşkınlık yaşıyor. Daha sonra stant görevlisinin ikram ettiği bozayı afiyetle içiyorlar.

Boza ikramından dolayı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkür eden vatandaşlar, ilk kez karşılaştıkları uygulamanın kendilerini hayli mutlu ettiğini de ifade etti.

Başakşehirli vergi mükellefleri, emlak ve çevre-temizlik gibi vergi borçlarını Türkiye'deki tüm Halkbank şubelerinden ve Halkbank ATM'lerinden, Halk Bankası'nda hesabı olanlar ise internet bankacılığı hesaplarından da kolaylıkla yapabiliyor. Ancak kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan bozanın tadına bakmak isteyen mükelleflerin bizzat Başakşehir Belediyesi hizmet binasına gelmesi gerekiyor. - İSTANBUL