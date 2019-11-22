Vergili'den Öğretmenle Günü mesajı

22.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:41

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vergili, mesajında, öğretmenlerin, insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan adsız kahramanlar olduğunu belirtti.



Öğretmenliğin, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu ifade eden Vergili, şunları kaydetti:



"Çocuklarımızın ve gençlerin bedensel, duygusal, ahlaki, dini, milli ve toplumsal yönden sağlıklı gelişim göstermelerinde anne ve babadan sonra en etkili kişiler öğretmenlerimizdir. Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir diyen Atatürk'te bu durumu böyle özetlemiştir. En zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Başta Başöğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatlarını sürdüren öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömür diliyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA