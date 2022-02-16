"Vergi Zammı Sahte İçkileri Arttıracak" - Haberler
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"Vergi Zammı Sahte İçkileri Arttıracak"

DailyMotion.com - Güncel
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Alkollü içecek vergilerine yapılan yüzde 50 oranlık zam, birçok bar ve restoranın müşteri sayısını ciddi oranda düşürdü.

Alkollü içecek vergilerine yapılan yüzde 50 oranlık zam, birçok bar ve restoranın müşteri sayısını ciddi oranda düşürdü. Dışarıda alkollü içecek tüketmeye bütçe ayıramayanların, market ve dükkanlardan alkol satın almayı tercih ettiği görülüyor. Ancak diğer taraftan, ev yapımı içki ya da sahte içki tüketiminin de artmasından endişe duyuluyor

DailyMotion.com - Güncel

Market, Alkol, Güncel, Haberler

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