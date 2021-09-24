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Vergi yapılandırmada son gün 30 Eylül

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Vergi yapılandırmada son gün 30 Eylül

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyede borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlara 30 Eylül tarihinin son gün olduğunu hatırlattı.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyede borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlara 30 Eylül tarihinin son gün olduğunu hatırlattı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, emlak ve çevre temizlik vergileri başta olmak üzere belediyenin tahsil edeceği diğer vergi türlerinde borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların ödemelerini peşin veya taksitle yapabileceklerini kaydetti.

Vatandaşların mağdur olmamaları için borçlarını 30 Eylül'e kadar yapılandırmaları gerektiğini anımsatan Yalçın, şu bilgilere yer verdi:

"Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Allah, devlete zeval vermesin. Devletimiz vergisini ödemek isteyen ama imkan bulamayan vatandaşlarımıza bir kolaylık sağladı. Vatandaşlarımız bu sayede vergi borçlarını daha kolay ödeme imkanı buluyor. Vergi mükellefi kardeşlerimin bu fırsatı değerlendirmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını tavsiye ediyorum."

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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