"Vergi vermek bir vatandaşlık görevi"
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"Vergi vermek bir vatandaşlık görevi"

Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla her yıl kutlanan Vergi Haftası kapsamında, Kütahya Defterdarı Ömer Faruk Önel ve beraberindeki heyet, Vali Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.

25.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:32

Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla her yıl kutlanan kapsamında, Defterdarı Ömer Faruk Önel ve beraberindeki heyet, Vali Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.


Kabullerinden dolayı Vali Toraman'a teşekkür eden Kütahya Defterdarı Ömer Faruk Önel, Vergi Haftası etkinlikleri ve kurum faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.


Vali Toraman, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek heyete çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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