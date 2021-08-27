Vergi ve Cezaları Kapsayan Yapılandırma 1 Ay Uzatıldı
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Vergi ve Cezaları Kapsayan Yapılandırma 1 Ay Uzatıldı

Vergi ve Cezaları Kapsayan Yapılandırma 1 Ay Uzatıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili düzenleme 31 Ağustos tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.

Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili düzenleme 31 Ağustos tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı. 7326 sayılı kanun kapsamında Belediyemize olan su, emlak, çevre temizlik, ilan reklam eğlence vergileri ücret ve idari para borçlarınızı yapılandırma ve ödeme kolaylığından faydalanmak için müracaat süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Borçlarınızı bu tarihe kadar yapılandırmayı ve ödeme kolaylığından faydalanmayı unutmayınız.

Kaynak: Habermetre

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Vergi ve Cezaları Kapsayan Yapılandırma 1 Ay Uzatıldı - Haberler
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