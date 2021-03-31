Vergi ve bazı borçlarını ödemek isteyenler sokağa çıkma kısıtlamasından bu gece muaf olacak
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Vergi ve bazı borçlarını ödemek isteyenler sokağa çıkma kısıtlamasından bu gece muaf olacak

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Vergi ve bazı borçlarını ödemek isteyenler sokağa çıkma kısıtlamasından bu gece muaf olacak

İçişleri Bakanlığı, yapılandırılan vergi ve diğer borçların ikinci taksitini ödemek isteyen vatandaşlar ile ödemelerin yapılacağı yerlerde görevli kamu personelinin bugün gece yarısına kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını bildirdi.

Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak

İçişleri Bakanlığı, yapılandırılan vergi ve diğer borçların ikinci taksitini ödemek isteyen vatandaşlar ile ödemelerin yapılacağı yerlerde görevli kamu personelinin bugün gece yarısına kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin son ödeme süresinin bugün saat 24.00'te sona ereceği hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle yapılandırma borçlarının ikinci taksitini ödemek üzere vergi daireleri ve diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlar ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde ve gerekli belgeleri veya kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla 31 Mart 2021 günü 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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