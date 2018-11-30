Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl Tügiad Akademi'nin Konuğu Oldu

Akademi'nin konuğu olan Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl konuşmasında, tüm vatandaşların vergi haklarına ve bilincine sahip olması gerektiğine vurgu yaptı.

TÜGİAD Bursa Şubesi'nin üyelerine yönelik yaptığı bilgilendirici seminerler kapsamında organize edilen TÜGİAD Akademi toplantıları sürüyor. Dernek merkezindeki konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Tabaklar ve TÜGİAD Bursa Şubesi üyeleri katıldı.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar, "Yeni yönetim olarak gerçekleştirdiğimiz ilk seminerimizin konuğu değerli hocamız Ozan Bingöl oldu. Gelecek dönemde de üyelerimizin ufuklarını açacak farklı konularda ve konuklarla seminerlerimize devam edeceğiz" dedi.

'Mükellef Hakları 4.0' konulu söyleşisiyle TÜGİAD Bursa Şubesi üyeleriyle bir araya gelen Bingöl, Türkiye'nin vergi sistemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"KANUNLARIN DİLİ DAHA ANLAŞILABİLİR OLMALI"

Vergi Kanunları'nın özel kanunlar olduğuna değinen Dr. Bingöl, "Mükellef hakları, politika ve uygulamaları mükellef tanımı ve algısıyla başlar. ABD'de 'vergi ödeyen' kavramı çok önemlidir ve ABD vatandaşları da bu haklarının bilincindedir. Türkiye'de ise vergi kanunlarının dili çok ağır,bunu daha basit ve anlaşılabilir yapmamız lazım" diye konuştu.

Açıklamaları sırasında "Vergi ödeme motivasyonu içsel bir ahlaktır" diyen Dr. Ozan Bingöl sözlerine şöyle devam etti; "Vergi toplumun tüm kesimi için önemli. Bu konuda haklarınızı bilmeli ve vergi ödeme bilincine sahip olmalısınız. Çünkü, bu bilince sahip olmak; vergi şeffaflığı, ödediğiniz verginin nerelerde kullanıldığını öğrenme ile birlikte daha sağlıklı bir demokrasiyi de beraberinde getirir" dedi.

Söyleşinin sonunda TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar tarafından Dr. Ozan Bingöl'e Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi tarafından hazırlanmış Atatürk tablosu takdim edildi.