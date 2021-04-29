Vergi Usulü Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi
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Vergi Usulü Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi

Vergi Usulü Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi
Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Vergi Usulü Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Vergi Usulü Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi kabul edildi. Pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar sebebiyle hak kaybının önlenmesi amacıyla çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takipleri 31 Mayıs 2021'e kadar durduruluyor. Kamu idarelerinin, kumu hukukundan veya özel hukuktan doğal alacakları hakkında, 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, akaryakıt, tütün ürünleri ve vergi kaçakçılığının önüne geçmeyi düzenleyen, 'Vergi Usulü Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi kabul edildi. Teklifin görüşmeleri sırasında, pandemi sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için, AK Parti'li milletvekillerinin verdiği değişiklik önergeleri kabul edildi.

Kabul edilen önergelere göre; ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek. Ancak 1 Haziran'dan sonra kalan süre için ibraz işlemi yapılabilecek. 30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında, bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak. İhtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak. Kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğal alacakları hakkında 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.EMEKLİLERE 1100 TL BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEKCumhurbaşkanı tarafından açıklanan emeklilere verilecek bayram ikramiyeleri de yasa teklifine önerge ile eklendi. Bu kapsamda emekli ikramiyeleri 1000 TL'den 1100 TL'ye çıkarıldı.AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞININ ÖNÜNE GEÇİLİYORAkaryakıt, vergi ve tütün ürünlerinde kaçakçılığın önüne geçilecek. Kanunda belirlenen kurallara uymayanlara idari para cezası verilecek. Petrol türevli ürünlerin yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) izin alınmaksızın herhangi bir üründen üretilen maddelerin akaryakıt olarak ikmal edilmesi, satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması, bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın alınması, taşınması veya saklanması da kaçakçılık suçları kapsamına dahil edilecek. Dağıtıcılar, herhangi bir yerden aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacak.Bayi denetim sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında dağıtıcı lisansı sahiplerine hizmet veren otomasyon şirketlerinin, yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yanı sıra bu şirketlere de idari yaptırım uygulanabilecek. Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine ilişkin hükümlere aykırı davrandığı tespit edilen dağıtıcılara, idari para cezası uygulanacak. Aynı hükümlere aykırılığın lisans sahibi tarafından iki yıl içinde tekrar edilmesi halinde dağıtıcı lisansı iptal edilecek. EPDK, lisans sahipleri için bayilik teşkilatı oluşturma ve asgari satış miktarı sağlama şartları da dahil olmak üzere, teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğine ilişkin teknik, ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleyebilecek.

Ödeme kaydedici cihaz ve otomasyon gibi elektronik sistemlere müdahale suçlarının inceleme sırasında tespiti halinde, inceleme tamamlanması beklenmeden vergi müfettişleri ve yardımcılarınca bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenecek. Rapor, değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte durum Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek, kamu davası açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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