Vergi tasarrufu sağlayan günlük yemek bedeli istisnası bilinmiyor

Ipsos tarafından yapılan araştırmaya göre, şirketlere yüzde 100'e varan vergi tasarrufu imkanı sağlayan günlük yemek bedeli istisnası yeterince bilinmiyor ve Türkiye'de her 100 şirketten sadece 17'si bu hakkı kullanıyor.

Edenred açıklamasına göre, şirketler vergi tasarrufu imkanı sağlayan günlük yemek bedeli istisnasını yeterince bilmiyor ve kullanamıyor. En önemli yan haklardan biri olan öğle yemeği hakkı, çalışanlara sunduğu faydaların yanı sıra şirketler için de çok büyük bir tasarruf kaynağı oluyor. Şirketler, yemek kartı sistemiyle çalışanlarının motivasyonunu ve verimliliğini artırırken yüzde 100'e varan oranlarda da vergi avantajı elde ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticket Restaurant Edenred Satış Direktörü (CSO) Görkem Oran, büyük-küçük her ölçekten tüm işletmelerin maliyetlerini düşürerek kaynaklarını daha verimli kullanabilmelerine ve tasarruf etmelerine yardımcı olduklarını belirtti.

Ekonomik belirsizliklerin tasarrufun hayattaki önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Oran, "Bu süreçte yemek kartı sektörünün öncüsü ve lideri Ticket Restaurant Edenred olarak biz de şirketlere tasarruf sağlayan akıllı çözümlerimizle destek oluyoruz. Sunduğumuz yemek kartı sisteminde şirketler öğle yemeği giderinde yüzde 15 SGK işçi primi, yüzde 22,5 SGK işveren primi, yüzde 0,75 damga vergisi, yüzde 22 gelir vergisi istisnası ile KDV indirimine tabi oluyor. Vergi istisnaları ile işverenlere yaklaşık yüzde 100'e varan vergi tasarrufu avantajı sağlıyoruz. Böylelikle şirketler çalışanları başına yılda 9 bin TL'ye varan tasarruf imkanı yakalıyor. Bu da neredeyse yemek gideri kadar tasarruf anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de her 100 şirketten yalnızca 17'si bu hakkı biliyor ve kullanıyor"

Görkem Oran, her ölçekten şirketin, herhangi bir bürokratik işleme tabi olmadan hızlıca ve kolayca bu sisteme dahil olmasının mümkün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllık olarak hesapladığımızda bir şirket, yılda sadece 1 kişi için 9 bin TL,10 kişi için 90 bin TL tasarruf edebiliyor. Tasarruf edecekleri bu kadar yüksek bir kaynak sayesinde şirketler farklı alanlardaki ihtiyaçlarına yatırım yapabiliyor. Ancak Ipsos tarafından yapılan araştırmaya göre, şirketler yemek kartı uygulamasına geçerek vergi indiriminden faydalandıklarında ne kadar yüksek oranlarda tasarruf sağlayacaklarını tam olarak bilmiyor. Türkiye'de her 100 şirketten yalnızca 17'si bu hakkı biliyor ve kullanıyor. Avrupa'da ise bu oran yüzde 30 seviyelerinde.

Sisteme bir kere giren bir daha çıkmıyor diyebiliriz çünkü sistemin avantajları oldukça fazla. Şirketlerin yüzde 83'ü ise günlük yemek bedeli istisnasını bilmediği için vergi avantajlarından yararlanamıyor. Ülkemizde küçük-büyük her ölçekten şirketin yüzde 30'dan fazlası yemek ödemesini çalışanlarına nakit olarak yapıyor. Bu durumda yemek bedelini hem giderleştiremiyor hem de daha fazla gelir vergisi ödüyor. Yemek kartı sistemi sektörü, kayıtlı hale gelmesi nedeniyle kayıt dışılıkla mücadeleye de hizmet ediyor. Lider ve öncü bir marka olarak bizim de misyonumuz bu sistemi daha çok şirkete anlatmak ve bu istisnadan daha çok şirketin faydalanmalarını sağlamak yönünde."

Yemek kartı sisteminin aynı zamanda çalışan motivasyonuna ve verimliliğine de katkı sağladığını belirten Oran, "46 ülkede gerçekleştirdiğimiz Gıda Alışkanlığı Endeksi 2021 araştırmasının sonuçlarına göre, yemek kartı artık alım gücünün bir parçası. Çalışanlar 'yemek kartı benim hayat standardımı daha yukarı çıkarıyor' diyor. Boğaziçi Üniversitesi ile yaptığımız etki araştırmasına göre de çalışana tabldot yemeğin ötesinde bir özgürlük sağladığınız zaman çalışanın verimliliği yüzde 10 artıyor. Gördüğünüz gibi yemek kartı, artık sadece bir yemek kartından ibaret değil. Aynı zamanda çalışanın seçim özgürlüğü ve en büyük yan hakkı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.