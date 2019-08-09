Vergi rekortmenleri ödüllendirildi

09.08.2019 16:31

Dış ticaret fazlası ve iş potansiyeliyle Türkiye'ye örnek olan İnegöl'ün vergi rekortmenlerine teşekkür edildi. Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Vergi Rekortmenleri ve Vergiye Uyum Seviyesi Yüksek Mükellefler' programında, İnegöllü işadamlarına teşekkür belgeleri takdim edildi.

Önceki akşam Orhan İnegöl Köftecisi'nde düzenlenen programa Kaymakam Şükrü Görücü, AK Parti Bursa Milletvekili Av. Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve işadamları iştirak etti.

İnegöllü 27 işadamının ödüllendirildiği programda kurumlar vergisi kategorisinde Çilek Mobilya, Küçükçalık Tekstil, Tüzün Ticaret, CPL Cartonplast, Serra Sünger, Pirizma Mobilya, Meltem Mobilya, Estetik Yay, İNGAZ A.Ş., Seyran Koltuk ödül alırken Gelir Vergisi kategorisinde İsmail Ortakçı, Turgay Kızılarslan, Sinan Güçlü, Enver Akpınar, Ali Özdemir, Halil İbrahim Nari, İbrahim Delioğlu, Feyzullah Yılmaz, Yakup Aykaç ve Mehmet Sadi Akansu ödül aldı. Ayrıca Vergi Beyannamelerini düzenli veren ve vergilerini düzenli ödeyen Uyumlu Mükellefler kapsamındaki mükellefleri temsilen de, Orhan Köfte, Tetri Mobilya, TUNASAN Kimya, Uğurdağ Mobilya, Mehmet Öz, Aydın Ongan ve Volkan Kardaş ödül aldı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Bursa Vergi Dairesi Başkanlığımızla ortaklaşa düzenlediğimiz programımız İnegöl özelinde kurumlar ve gelir vergisinde sıralamaya giren firma ve kişilerimizin ödüllendirilmesini içeriyor. Sanayi şehriyiz. Mobilya, tekstil, tarım, makine ve yan sanayi sektörleri ile İnegöl'ümüze ve ülkemize ciddi katkılar sağlıyoruz. İTSO'ya kayıtlı 4 bin 139 tüccar ve sanayicimiz var. Aynı zamanda esnaf ve sanatkarlar odalarımıza kayıtlı 6 bin 24 esnafımız mevcut. 11 bin dolayında kayıtlı esnaf ve sanayicimiz İnegöl'de ekonomiye katkı sağlıyor. Bin 786 kişi kurumlar vergisi mükellefi, 7 bin 542 kişi gelir vergisi mükellefi olmak üzere İnegöl'de toplamda 15 bin 862 vergi mükellefi bulunuyor. İlçe statüsü olmasına rağmen İnegöl'ü bu rakamlarla irdelediğinizde büyük bir il statüsünde katkılar sağlıyor. 2018 yılında 671 firmamızla 1 milyar 12 milyon dolar ihracat yaptık. Bunun yanında 41 firmamızla 320 milyon dolar ithalat gerçekleştirdik. 1 milyar 332 milyon dolar dış ticaret hacmine sahip bir şehiriz. İhracatımız 901 milyon dolardan 1 milyar 12 milyon dolara çıkarak yüzde 12,27 artış gerçekleştirdi. Bu artış Türkiye ortalamasının çok üzerinde bulunuyor. Uzun yıllardan beri hem istihdam hem üretim hem ihracat rakamlarında pozitif yönde ilerliyoruz. Tüm büyümelerinde dünya ortalamasının üzerinde seyrediyoruz. Bundan sonra da ekonomi ve istihdam anlamında ülkemize aynı şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. 692 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek Türkiye'de 7. büyük ekonomi konumunda bulunuyoruz. Bu rakamların oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı şekilde çalışarak ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağımızı temenni ediyorum" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu akşam yapabileceğimiz en güzel şey sizlere teşekkür etmek olacaktır. İnegöl ile ne kadar kıvansak azdır. Her ortamda işadamlarımızın ortaya koyduğu değerler sayesinde İnegöl'ü ve İnegöl'ün güzelliklerini konuşuyoruz. Parmakla gösterilen bir şehir olma yolunda ilerliyoruz. Başta sanayici ve işadamlarımız olmak üzere bunda birçok kişinin bunda katkısı var. Hedefler bitmez, mükemmel bir yapıya dönüşmek en güzel hedeftir. El birliği ile İnegöl'de çok güzel işleri gerçekleştireceğimize inanıyorum. Marifet iltifata tabidir, mutlulukları paylaştıkça mutluluklar artar. Kamu kurumları olarak özel sektör mantığıyla hareket etmek durumundayız. İnşallah çok daha güzel yerlere geleceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA