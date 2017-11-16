Vergi Reformu, Enflasyon, Risk



Beklentileri karşılayan manşet enflasyon ve bir miktar üzerinde gelen çekirdek enflasyonun ardından DXY gerilerken, NAFTA görüşmelerinde ticaret bakanlarının yer almayacağına dair haberin belirsizliği ile bu kayıplarını bir miktar azalttı.



TRY, yine sepet bazında değer kaybederken asıl hareketin EUR'ya karşı gerçekleşmeye devam ettiğini görüyoruz. 10 yıllık tahvil faizi rekor yüksek sveviyeye hareketle %12,49 seviyesine yükseldi. Piyasa faizlerindeki eğilim TRY'ye olumsuz yansımaya devam ediyor. TRY'nin haftalık kapanışı 3,89 üzerinde yapması durumunda haftaya kurda yeni rekorlar gelebilir. Yeni direncin 3,95 olması teknik olarak mümkün görünüyor. Güncel bandın desteği de 3,83 olmaya devam etmektedir.



EUR oldukça volatil bir gün geçirmiştir. ABD'den gelen enflasyon verileri öncesinde özellikle de Fed yetkilerinin enflasyona ilişkin kaygı içeren konuşmaları USD'yi zayıflattı ve EUR önceki gün ekonomiye güvenin artmasıyla başlayan yükselişine devam etti. Bu yükseliş verilerin açıklanmasından sonra bir süre daha devam etmiş olsa da, hem USD'nin toparlanması, hem yükselişin özellikle Asya traderları tarafından aşırı görülmesi ve bu kapsamda Asya seansında gelen satışlarla geriledi. Bu kapsamda «head and shoulders» oluşturan paritede 1,1760 desteği kritik, kırılırsa satış artabilir ve 1,1680 desteğine çekilme olabilir. EU'dan gelecek enflasyon verileri bu kapsamda önemli olacak. Güncel direnç 1,1820 olmaya devam etmektedir.