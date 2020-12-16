Vergi ödemesi ve yapılandırmasında büyük kolaylık
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Vergi ödemesi ve yapılandırmasında büyük kolaylık

16.12.2020 11:56 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:01
Vergi ödemesi ve yapılandırmasında büyük kolaylık

Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerinin korona virüsten etkilenmemeleri için e-belediye ve e-devlet sistemi üzerinden vergi ödemelerini ve yapılandırmalarını kolayca gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerinin korona virüsten etkilenmemeleri için e-belediye ve e-devlet sistemi üzerinden vergi ödemelerini ve yapılandırmalarını kolayca gerçekleştirme imkanı sunuyor. Bu sayede vatandaşlar, belediyede bulaş riski bulunan sıralara girmeye gerek kalmadan işlemlerini hallediyor.

Kasım ayında yürürlüğe giren 7256 numaralı vergi yapılandırması nedeniyle kamu kurumlarında yoğunluk yaşanıyor. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenler hem vergi ödemeleri hem de yapılandırmalar için kuyruğa girmek zorunda kalıyor. Son gün yaklaştıkça da bu kalabalık her geçen gün artıyor. Pandemi sürecinde karşılaşılan bu tablo, olumsuz durumların yaşanmasına neden olabiliyor.

Ancak Bağcılar Belediyesi'nde hayata geçirilen iki uygulamayla ilçede yoğunluk ve sıkıntı yaşanmıyor. Bunlardan biri EBYS (Elektronik belge yönetim sistemi) diğeri ise e-devlet üzerinden işlem sistemi. EBYS'de vergi mükellefleri, emlak sahipleri vergilerini ödemek ve borçlarını yapılandırma için belediyenin web sayfasına girip, yapılan yönlendirme ile açılan online ödeme sayfasından, kolayca ödeme yapabiliyorlar. E-devlet üzerinden ise vatandaşlar, e-devlet hesaplarına giriş yapıyor ve sayfadaki Bağcılar Belediyesi sekmesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

7 gün 24 saat online hizmet

Korona virüs vak'alarının artmasıyla vatandaşa kalabalık ortamlardan uzak durmalarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "EBYS uygulamamız 7 gün 24 saat online hizmet veriyor. Bu salgın günlerinde hemşehrilerimiz belediyeye kadar gelmektense evinde oturduğu yerden dakikalar içinde işlemlerini hızlı ve kolay bir biçimde gerçekleştiriyor. Bütün işlemlerimizde bu güvenli sistemi kullanmaya daha çok özen göstermeliyiz" dedi.

Vadesi geçmiş borçların yapılandırması, 31 Aralık 2020 günü sona eriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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