Vergi Ödemelerinde Son Gün 31 Mayıs

Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri 1. Taksit ödeme süresi 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü mesai bitiminde sona eriyor.

Aliağa Belediyesi Merkez Binası Vezneleri, ödemelerde yoğunluk yaşanmaması için hafta içi 09.00- 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

İNTERNETTEN KOLAY ÖDEME İMKANI

Vatandaşlar vergi ödemelerini Yeni Şakran Hizmet Binası ve Helvacı Hizmet Binası'ndaki veznelerden de mesai saatleri içerisinde nakit veya kredi kartı ile yapabildikleri gibi https://ebelediye.aliaga.bel.tr/hizli-tahsilat linki üzerinden de kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

VERGİ ÖDENEBİLECEK ALİAĞA BELEDİYESİ HESAP NUMARALARI

Emlak vergi ödemelerini banka şubesinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, taksit ödemelerini Türkiye Halk Bankası Aliağa Şubesi, Aliağa Belediyesi'nin TR95 0001 2009 7270 0007 0000 05 no'lu İBAN hesabına veya posta çeki ile 233101 no'lu hesabına yapabilecek.

Kaynak: Bültenler