Vergi ödemelerinde son gün 31 Mayıs
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Vergi ödemelerinde son gün 31 Mayıs

Vergi ödemelerinde son gün 31 Mayıs
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kepez Belediyesi, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerinde 2021 yılı 1. taksit ödemelerinin 31 Mayıs'ta sona ereceği uyarısında bulundu.

Kepez Belediyesi, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerinde 2021 yılı 1. taksit ödemelerinin 31 Mayıs'ta sona ereceği uyarısında bulundu.

Belediyelere ödenecek vergilerin ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs Pazartesi günü mesai bitiminde sona eriyor. İlçede bulunan ilan ve reklam panolarından vergi ödemelerinde son günün 31 Mayıs Pazartesi olduğunu duyuran Kepez Belediyesi, mükellefleri cezalı duruma düşmemeleri konusunda uyardı.

Kepez Belediyesi, vatandaşların vergi ödemelerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapabilmeleri için pandemi kuralları çerçevesinde gerekli tedbirleri aldı. Vergisini yatırmak için belediye binasına gelen vatandaşların Covid-19 riskine karşı HES kodları sorgulanıyor, ateşleri ölçülüyor ve maskesiz hiçbir kişi içeri alınmıyor. Kepez Belediyesi hizmet binası bahçesinde de 2 gezici vezne görev yapıyor. Vatandaşlar, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerini Halk Bankası'nın tüm şubelerinden, Kepez Belediyesi veznelerinden, belediyenin resmi internet sitesindeki 'İnteraktif Belediyecilik' bölümünde bulunan 'Vergi Ödeme' kısmını tıklayarak ödemelerini gerçekleştirebilecek. - ANTALYA

Vergi ödemelerinde son gün 31 Mayıs
Vergi ödemelerinde son gün 31 Mayıs
Vergi ödemelerinde son gün 31 Mayıs

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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