Vergi ödemelerinde son gün 31 mayıs
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Vergi ödemelerinde son gün 31 mayıs

Vergi ödemelerinde son gün 31 mayıs
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pamukkale Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi'nin birinci taksit ödemelerinin son gününün 31 Mayıs 2021 Pazartesi olduğunu belirtti.

Pamukkale Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi'nin birinci taksit ödemelerinin son gününün 31 Mayıs 2021 Pazartesi olduğunu belirtti.

Her yıl iki ayrı dönemde ödenen Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi'nin birinci döneminin son ödeme tarihi 31 Mayıs 2021 oldu. Pamukkale Belediyesi, vatandaşların bu vergileri ödemeleri için bir çok kolaylığı sağladı. YSE'deki ana hizmet binası ile birlikte Atatürk Caddesi'ndeki ek binada yer alan veznelerde ödeme yapılabilirken, resmi web sitesinden de belediyeye gelmeden ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Pamukkale Belediyesi, bu vergi ödemelerinin kolaylıkla yapılabilmesi için gezici vezneyi de her gün farklı mahallelerde vatandaşların ayağına götürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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