Vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım
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Vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım

12.11.2020 17:11 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:15
Vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım

İnegöl Belediyesi; Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam Vergisinin 2. taksitlerinin son ödeme gününün 30 Kasım Pazartesi olduğunu hatırlatarak mükelleflere çağrıda bulundu.

İnegöl Belediyesi; Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam Vergisinin 2. taksitlerinin son ödeme gününün 30 Kasım Pazartesi olduğunu hatırlatarak mükelleflere çağrıda bulundu.

İnegöl Belediyesi, 2020 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerine ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Belediyenin önemli gelir kaynaklarından olan; emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi 2. taksitlerinin ödeme süresinin 30 Kasım Pazartesi günü sona ereceği belirtilerek mükelleflerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

Belediye hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi, ödeme mükellefiyetleri olan vatandaşların yükümlülüklerini zamanında tam ve eksiksiz yerine getirmeleriyle mümkün olacağı belirtilen açıklamada, vatandaşlara sona güne bırakmadan vergilerini ödemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Mükelleflerin Coronavirüs (COVID- 19) sebebiyle alınan önlemler kapsamında Belediyeye gelmeden ve işlemlerini mesai saatine bağlı kalmadan 7/24 güvenli bir şeklide www.inegol.bel.tr üzerinden E-Belediye uygulamasını kullanarak ya da e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ifade edildi. Ayrıca Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam Vergilerinin ödeme seçeneklerine de değinilen açıklamada belediyeye yapılan ödemelerde kredi kartı kolaylığı sağlandığı gibi anlaşmalı bankalar nezdinde de taksit imkanı olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada vergi ödemelerinde her zaman gerekli hassasiyeti gösterip zamanında ödeme mükellefiyetlerini yerine getiren vatandaşların belediyenin kamu hizmetlerini kesintisiz yerine getirmesine büyük destek sağladığı belirtilirken, belediye hizmetlerinin sürekliliği ve devamlılığının, ilçe halkının yükümlülüklerini zamanında, tam ve eksiksiz yerine getirmesiyle mümkün olacağına değinildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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