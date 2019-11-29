Vergi ödemelerinde son gün 2 Aralık Pazartesi

29.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:19

Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri'nin ikinci taksitleri için ödeme süresi 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimi sona eriyor. Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi vezneleri 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günleri de açık olacak.



Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödendiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Vatandaşlarımız 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Selçuklu Belediyesi hizmet binası, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası içerisinde yer alan veznelere, nakit veya kredi kartı ile ödeyebileceklerdir" diye konuştu.



Kredi kartlarına taksit imkanı



Mükellefler kredi kartı ile yapılan işlemlerde anlaşmalı bankalardan Ziraat Combo kredi kartlarına 6 taksit, World kredi kartlarına ise 3 taksit olarak hiçbir vade farkı oluşmadan ödeme imkanından faydalanabilirler. Yine Türkiye'nin her yerindeki PTT şubelerinden online sistem üzerinden mükellef sicil numarası ve TC kimlik numarası eklenerek ödeme yapılabilecek. Mükellefler, e-belediyecilik uygulaması kapsamında internet üzerinden www.selcuklu.bel.tr web adresinden de kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebilirler.



ATM ve internetten vergi ödeme kolaylığı



Vergi ödemeleri için ATM ve internet bankacılığı uygulamasıyla mükelleflere kolaylıklar sağlandığına dikkat çekilen açıklamada Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinden ATM'lerden ve internet bankacılığı sistemi üzerinden de mükellef sicil numarası ile vergi ödenebileceği belirtildi. Ayrıca sunulan hizmetlerle vatandaşların zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde ödeme yapabileceği belirtilirken, mükelleflerimizin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen süre içinde vergilerini ödemeleri menfaatlerine olacaktır. Ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı kanun gereğince gecikme zammı uygulanacak" denildi. - KONYA

Kaynak: İHA