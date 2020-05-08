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Vergi müfettişlerinden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Vergi müfettişlerinden
08.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:16

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bir destek de Vergi Müfettişleri Derneği (VMD)'nden geldi.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bir destek de Vergi Müfettişleri Derneği (VMD)'nden geldi. Dernek, kampanyaya 200 bin TL bağışladı. Dernekten yapılan açıklamada vergi müfettişi ve vergi müfettiş yardımcılarının desteğiyle 15 Mayıs'ta yeniden bağış yapılacağı belirtildi.

Vergi Müfettişleri Derneği'nden yapılan açıklamada "Ülkemizin bulunduğu bu zorlu süreçte Vergi Müfettişleri Derneği olarak sonuna kadar milletimizin yanındayız. Böyle bir dönemde milletimizin yanında olmayı ve dayanışmayı bizler bir görev olarak addediyoruz. Üzerimize düşeni yerine getirmek bizlerin vicdani bir sorumluluğudur. Dernek olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Ekonomik anlamda zarar gören ihtiyaç sahiplerine hep beraber ulaşalım' çağrısına kayıtsız kalmadık" denildi. Kampanyaya desteklerinin 200 bin TL ile sınırlı kalmayacağı belirtilirken 15 Mayıs'tan sonra kampanyaya yeniden bağış yapılacağı bildirildi.

Vergi müfettişleri stok ve fırsatçılık yapanlara göz açtırmıyor

Vergi Müfettişleri Derneği'nden yapılan açıklamada sağlık personeline, güvenlik güçlerine, üreticilere ve tedarikçilere teşekkür edilirken "Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın talimatlarıyla arz güvenliğini sağlamak ve böylesine kritik günlerde stok ve fiyat fırsatçılığı yapanlara göz açtırmamak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm vergi müfettişi ve vergi müfettiş yardımcılarına da canı gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan Vergi müfettişi ve vergi müfettiş yardımcılarının kurduğu derneğin 4 binden fazla üyesi bulunuyor. Genel merkezi Ankara'da bulunan derneğin İstanbul, İzmir ve Adana'da şubesi 25 ilde de temsilciliği bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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