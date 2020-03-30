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Türkiye, Maliye, Ekonomi

Vergi Müfettişleri Derneği'nden koronavirüs mesaisi teşekkürü

Vergi Müfettişleri Derneği koronavirüsle mücadele edildiği bu dönemde teşekkür mesajı yayınladı.

30.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:21
Vergi Müfettişleri Derneği'nden koronavirüs mesaisi teşekkürü

Vergi Müfettişleri Derneği koronavirüsle mücadele edildiği bu dönemde teşekkür mesajı yayınladı.

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında aralıksız çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarına, emniyet personeline, askere, maliye çalışanlarına teşekkür edildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada "Stok ve fiyat fırsatçılığı yapanlara göz açtırmamak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcılarına canı gönülden teşekkür ediyoruz" denildi.

"Ekonominin devamlılığı için çalışmaya devam edeceğiz sen yeter ki evde kal Türkiye"

Sağlık çalışanlarına, emniyet personeline ve askere de teşekkür edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bilindiği üzere tüm dünyada hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Pandemi' olarak ilan edilen COVİD-19 Salgını 11 Mart tarihinde görülen ilk vaka ile birlikte ülkemizi de etkisi altına almaya başlamıştır. 11 Mart tarihinden bu yana gelişen süreçte ülkemiz ve milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Sağlık Bakanımız ve Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Bilim Kurulumuz önderliğinde virüse karşı büyük bir mücadele örneği göstermiş ve göstermeye devam etmektedir. Başta ailelerinden ayrı kalmayı göze alarak fedakarca çalışan ve en büyük risk grubunda olan sağlık çalışanlarımıza, gece gündüz ayrımı yapmadan halkımızın güvenliğini sağlayan emniyet personelimize, askerimize ve bu süreçte kamuoyunda ismi zikredilmese bile büyük emek sarf eden üreticilerimize, tedarikçilerimize teşekkürü borç biliyoruz. Bir teşekkürü de meslektaşlarımız hak ediyor diye düşünmekteyiz. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın talimatlarıyla arz güvenliğini sağlamak ve böylesine kritik günlerde stok ve fiyat fırsatçılığı yapanlara göz açtırmamak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcılarına canı gönülden teşekkür ediyoruz. Biz sizin sağlığınız, emniyetiniz, huzurunuz, hayatın ve ekonominin devamlılığı için çalışmaya devam edeceğiz sen yeter ki evde kal Türkiye." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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