Vergi müfettişi ve muhasebeciye rüşvet operasyonu
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Vergi müfettişi ve muhasebeciye rüşvet operasyonu

Vergi müfettişi ve muhasebeciye rüşvet operasyonuANKARA'da denetlediği firma sahiplerine ceza yazacağını söyleyerek korkutan ve bu şekilde rüşvet aldığı öne sürülen vergi müfettişi İ.B. ile serbest muhasebeci F.K., polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınıp, tutuklandı.

28.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:45

Vergi müfettişi ve muhasebeciye rüşvet operasyonu

ANKARA'da denetlediği firma sahiplerine ceza yazacağını söyleyerek korkutan ve bu şekilde rüşvet aldığı öne sürülen vergi müfettişi İ.B. ile serbest muhasebeci F.K., polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınıp, tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, defter ve belgelerini incelediği firma sahiplerinden rüşvet aldığı öne sürülen vergi müfettişi İ.B.'yi ihbar üzerine takibe aldı. Polisin yaptığı 6 aylık çalışmada İ.B'nin, inceleme yaptığı mükellefleri ceza yazmakla korkuttuğu ve sonrasında "Sizi bir arkadaşım arayacak, onunla gerekli görüşmeyi yaparsınız, sonrasında incelemeyle ilgili olumsuzluk çıkmaz" diyerek F.K.'yı yönlendirdiği belirlendi. F.K.'nın da iş yerlerine giderek, verilen rüşveti aldığı tespit edildi.

Şüphelilerin, turizm ve taşımacılık firması sahibi H.K.'dan bu yöntemle 65 bin lira rüşvet istediği tespit edildi. Polisin seri numaralarını belirlediği parayı H.K.'dan teslim alan şüpheliler, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Vergi müfettişi ve muhasebeciye rüşvet operasyonu

Kaynak: DHA

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