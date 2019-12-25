Vergi memuru evinde uyuşturucu ile yakalandı
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Vergi memuru evinde uyuşturucu ile yakalandı

BOLU'nun Gerede ilçesinde vergi dairesinde gelir uzmanlığı yapan T.E. (29), Bolu merkezdeki evinde yapılan aramada 75,75 gram esrar, 1,46 gram metamfetamin ile yakalandı.

25.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:25
Vergi memuru evinde uyuşturucu ile yakalandı

'nun ilçesinde vergi dairesinde gelir uzmanlığı yapan T.E. (29), Bolu merkezdeki evinde yapılan aramada 75,75 gram esrar, 1,46 gram metamfetamin ile yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, dün akşam saatlerinde eve baskın düzenledi. Operasyonda evde 4 parça halinde toplam 75,75 gram esrar, 3 parça halinde toplam 1,46 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gerede ilçesinde vergi dairesinde gelir uzmanı olduğu öğrenilen T.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.E. adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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