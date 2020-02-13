Vergi konusunda AB'nin kara listesine girmemesi için Türkiye'ye ek süre

13.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:30

Avrupa Birliği (AB) vergi şeffaflığı konusunda gerekli standartları sağlaması için Türkiye'ye ek süre verme konusunda ön uzlaşıya vardı.



AB diplomatlarının verdiği bilgiye göre, varılan bu ön anlaşma ile Türkiye'nin bu alanda kara listeye alınması da şimdilik ertelenmiş oldu. Bu kararın Brüksel ile Ankara arasında yeni bir gerilim yaşanmaması için alındığı söyleniyor. Euronews.com'da Görüntüle