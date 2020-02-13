Vergi konusunda AB'nin kara listesine girmemesi için Türkiye'ye ek süre
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Vergi konusunda AB'nin kara listesine girmemesi için Türkiye'ye ek süre

Avrupa Birliği (AB) vergi şeffaflığı konusunda gerekli standartları sağlaması için Türkiye’ye ek süre vermek konusunda ön uzlaşıya vardı. Nihai onay 20 Şubat'ta gerçekleşecek olan maliye bakanları toplantısında verilecek.

13.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:30
Vergi konusunda AB'nin kara listesine girmemesi için Türkiye'ye ek süre

(AB) vergi şeffaflığı konusunda gerekli standartları sağlaması için 'ye ek süre verme konusunda ön uzlaşıya vardı.


AB diplomatlarının verdiği bilgiye göre, varılan bu ön anlaşma ile Türkiye'nin bu alanda kara listeye alınması da şimdilik ertelenmiş oldu. Bu kararın Brüksel ile Ankara arasında yeni bir gerilim yaşanmaması için alındığı söyleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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