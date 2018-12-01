Vergi Kaçakçılığı İddiası

Şarköy ilçesinde, bir bandrolü birçok kez kullanarak vergi kaçırdığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işletmenin, içki şişelerinin üzerindeki bandrolleri piyasadan toplayarak yeni dolum yapılan şişelerde birçok kez kullandığı ve bu içkilerin araçla il dışına sevk edileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekiplerin arama yaptığı 59 SK 148 plakalı kamyonette, usulsüz bandrol kullanılan bin 917 şişe içki bulundu.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda içkilere el konularak, olay yerine Tekirdağ Vergi Dairesi'nden personel talep edildi.

Operasyon kapsamında, bir bandrolü birçok kez kullanarak vergi kaçırdığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.